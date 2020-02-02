Спорткар Mazda останется без роторного двигателя

Купе RX-9 получит мотор более привычной конструкции.

Источники в Mazda заверяют, что спортивное купе с индексом RX-9 всё-таки доберется до серийного производства, но роторно-поршневого агрегата у него не будет.

Последним серийным авто Mazda с роторно-поршневым мотором Ванкеля было эффектное купе RX-8, которое перестали производить в 2012 году.

С тех пор время от времени ходят слухи о том, что японцы намерены выпустить новый спорткар с экзотическим роторным двигателем, но издание Jalopnik со ссылкой на собственные источники в Mazda эти слухи частично опровергает.

По данным инсайдеров, японская фирма действительно трудится над преемником модели RX-8 и он вполне логично получит имя RX-9.

Вот только этот проект не будет при себе иметь роторных-поршневых агрегатов.

Вместо этого купе собираются укомплектовать стандартной рядной бензиновой «шестёркой» с турбонаддувом. Мотор сконструируют по фирменной технологии SkyActiv, а его производительность, скорее всего, будет достигать порядка 400 лошадиных сил.