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Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda (Фото)

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Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda (Фото)
10:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Теперь автомобиль будет выпускаться под брендом Mazda и получит название Flair Crossover.

Появилась информация о готовящемся к скорому дебюту автомобиле Suzuki Hustler.

Отметим небольшие изменения во внешности - в остальном же мы увидим уже знакомый автомобиль. Из экстерьера отметим измененный дизайн бамперов – передний немного изменил форму, а задний обзавелся квадратными выштамповками.

Длина и ширина новинки не изменились – они составляют 3 395 и 1 475 мм соответственно. А вот колесная база немного подросла до величины 2 460 мм.

Высота автомобиля также стала немного больше – 1 680 мм. Дизайн салона очень похож на первое поколение Suzuki Hustler.

Изменения коснулись конструкции приборной панели, а также наличия дополнительного пространства под экран мультимедийной системы, диагональ которой в максимальной комплектации составит 9 дюймов. 

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Моторная гамма перешла от предыдущего поколения автомобиля – доступен бензиновый двигатель с отдачей 49 л.с., а также турбомотор, мощность которого достигает 64 л.с. Оба мотора работают в тандеме с вариатором.

Привод – передний или полный в зависимости от выбранной комплектации. Из технического оснащения можно отметить адаптивный круиз-контроль и функцию экстренного торможения с распознаванием пешеходов.

Отметим наличие системы помощи при старте в горку и камеры кругового обзора. Продажи новинки начнутся уже в феврале текущего года.

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Автомобиль, Техника, Mazda, Авто, Кроссовер, Suzuki Hustler, Кроссовер Mazda.
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