Acura MDX PMC ручной сборки обзавелся своим ценником

Это высокая цена для MDX, но довольно низкая для роскошного внедорожника, собранного вручную.
Acura приготовила 330 спортивных версий своего флагманского внедорожника для ограниченного количества покупателей. MDX PMC Edition, в котором PMC обозначает Performance Manufacturing Center, дебютировал в ноябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Фактически собранный вручную специалистами, готовившими NSX, внедорожник поступит в продажу в ближайшее время по цене 63 745 долларов.
К сожалению, за спортивной внешностью MDX, скрывается прежний 3,5-литровый V6 на 290 лошадиных сил, к которому не прикоснулись специалисты по NSX. Крутящий момент передается исключительно через 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию на все четыре колеса с помощью фирменной системы SH-AWD Acura.
Интерьер PMC является полной противоположностью внешности — черный цвет здесь является доминантным, иногда с присутствием красного, который встречается в швах и эмблемах.
MDX PMC получил довольно богатое оснащение, в том числе спортивный пакет A-Spec, который включает в себя активные амортизаторы, климат-контроль, связанный с навигацией, комплекс интеллектуальных систем безопасности и помощи водителю и многое другое. Это, безусловно, обосновывает более высокую стоимость, чем у топовой версии MDX, включая гибридную модификацию. Однако ручная сборка — является главным «оправданием» цены.
300 экземпляров Acura MDX PMC из ограниченного тиража отправятся на рынок Соединенных Штатов, а остальные 30 — в Канаду, и доступны для продажи с 1 февраля 2020 года.