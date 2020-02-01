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Суббота, 01.02.2020
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Илон Маск планирует увеличить запас хода электрокара Model S

Илон Маск планирует увеличить запас хода электрокара Model S
20:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В течение последних лет у его компании получилось существенно усовершенствовать химический состав аккумуляторов и повысить тем самым запас хода электромобилей.

Последний вариант тяговых батарей даёт возможность Model S проезжать на одном заряде 379 (WLTP) или 373 (EPA) миль (610 и 600 километров соответственно), однако в корпорации обещают в скором времени достигнуть пробега в 400 миль (645 км).

Данный показатель будет рекордным не только для американского бренда, но и всей отрасли.

Впрочем, для грядущих моделей американской компании и вовсе заявляет невероятные цифры. Так, запас хода тарги Roadster второй генерации приблизится к 1000 км, при этом автомобиль оснастят батареей на 200 кВт/ч; пикап Cybetruck во флагманской модификации проедет 805 км.

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В данный момент с ними может конкурировать лишь мелкосерийный Lightyear One с солнечными панелями, демонстрирующий при определённых условиях дальность хода в 1154 км.

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Автомобиль, Авто, Tesla, Model S.
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