Илон Маск планирует увеличить запас хода электрокара Model S

В течение последних лет у его компании получилось существенно усовершенствовать химический состав аккумуляторов и повысить тем самым запас хода электромобилей.

Последний вариант тяговых батарей даёт возможность Model S проезжать на одном заряде 379 (WLTP) или 373 (EPA) миль (610 и 600 километров соответственно), однако в корпорации обещают в скором времени достигнуть пробега в 400 миль (645 км).

Данный показатель будет рекордным не только для американского бренда, но и всей отрасли.

Впрочем, для грядущих моделей американской компании и вовсе заявляет невероятные цифры. Так, запас хода тарги Roadster второй генерации приблизится к 1000 км, при этом автомобиль оснастят батареей на 200 кВт/ч; пикап Cybetruck во флагманской модификации проедет 805 км.

В данный момент с ними может конкурировать лишь мелкосерийный Lightyear One с солнечными панелями, демонстрирующий при определённых условиях дальность хода в 1154 км.