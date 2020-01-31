Новая модель Tesla Model Y стала самой энергоэффективной в классе (Фото)

Заказчики начнут получать новый кроссовер Tesla Model Y уже в марте этого года.

Продажи стартовали с более дорогих комплектаций, которым был обещан запас хода "более 450" километров, но оказалось, что их автономность гораздо выше.

Накануне старта продаж Tesla обновила данные о запасе хода Model Y. По информации на сайте производителя, дорогие версии электрокара имеют пробег на одном заряде более 500 километров.

Как известно, значение замеров по системе EPA и WLTP существенно отличаются, первое считается более приближенным к реальным условиям эксплуатации. Цифры, приведенные в конфигураторе Model Y на сайте Tesla, представлены именно в значении EPA и показывают впечатляющие 315 миль (507 километров) пробега на одном заряде.

Такой пробег заявлен для полноприводных версий Tesla Model Y Long Range и Performance с батареей на 75 киловатт-часов. Информация о дальнобойности базовой модели пока нет, как и возможности ее заказать.

InsideEV's отмечает, что соотношение емкости аккумулятора в запас хода выводит Tesla Model Y в лидеры своего класса по энергоэффективности – кроссовер потребляет 15,4 киловатт-часов электроэнергии на 100 км пути, что меньше, чем в Jaguar I-Pace Mercedes-Benz EQC, Ford Mustang Mach-E и Audi E-Tron.