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Hyundai собирается открыть производство Kona Electric в Европе

Hyundai собирается открыть производство Kona Electric в Европе
18:00 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Спрос на электрический кроссовер от Hyundai оказался высшим, чем планировали маркетологи.

Завод в Корее уже не справляется с засмолениями поэтому было принято решение открыть производственную линию в Чехии.

Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на электромобили в европейских странах, компания Hyundai Motor приняла решение открыть производство модели Kona Electric на своем заводе в Ношовицах (Чехия). Это позволит в значительной степени сократить сроки поставок электрокроссовера конечным покупателям в Европе, в том числе, и в Украине. Старт производства запланирован на март 2020 года.

Решение об открытии производства модели Kona Electric в Чехии было продиктовано ежегодно растущим спросом на электромобили на европейском рынке. С момента старта продаж электрокроссовера в 2018 году, количество заказов покупателей превысило все ожидания компании, а существующие мощности производства (в настоящее время выпуск Kona Electric налажен на южнокорейском заводе Hyundai в Ульсане) не были рассчитаны на столь большой спрос.

"Мы постоянно прислушиваемся к мнению и желаниям наших покупателей, доказательством тому является наше решение о начале производства модели Kona Electric на заводе Hyundai в Чехии. По мере того, как все больше покупателей при выборе автомобиля задумываются о том, какое влияние они окажут на окружающую среду, мы видим большой потенциал для поставок электромобилей на европейский рынок. Этот шаг усилит наши позиции как лидера в сфере будущей мобильности", – заявил Чой Дон Ву, президент Hyundai Motor Europe.

В планах компании на этот год – поставка на европейский рынок более 80 тысяч электромобилей, включая такие модели, как Kona Electric, IONIQ Electric и NEXO. Это позволит Hyundai Motor стать крупнейшим поставщиком экологического легкового транспорта в Европе в 2020 году.

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"Открытие производства Kona Electric на заводе Hyundai в Чехии – хорошая новость для нас, поскольку теперь, благодаря сокращению плеча доставки, мы сможем более качественно удовлетворить потребности наших клиентов. Kona Electric – уникальный для украинского рынка электрокроссовер, который доступен с двумя батареями на выбор – 39.2 кВт∙ч (с запасом хода до 312 км) или 64 кВт∙ч (с запасом хода до 450 км). Продажи этой модели в Украине, которые начались прошлым летом, позволили нам стать лидером в сегменте новых электромобилей украинского рынка по итогам 2019 года – суммарно мы продали 151 электрокар Kona Electric и IONIQ Electric", – отметили в компании "Хюндай Мотор Украина".

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Автомобиль, Производство, Hyundai, Авто, Новинки, Электрокар, Kona Electric.
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