В Сеть попали первые фото нового Toyota GR Yaris

Автомобиль обладает прекрасными характеристиками – мощность силовой установки достигает 257 лошадиных сил.

Японский автопроизводитель Toyota на своем аккаунте в Твиттере, предназначенном для США, опубликовала фотографии новой модели GR Yaris.

Однако этот шаг не означает, что новинка в скором времени появится на авторынке США – с таким заявлением выступили официальные представители Toyota.

Отметим, мощная версия хэтчбека Toyota GR Yaris была официально представлена в январе текущего года.

257bhp. All-wheel drive. 1,280kg. A power-to-weight ratio of 5kg per bhp. Who wants one? #GRYaris pic.twitter.com/rKiSMhFal3 — Currie Motors (@CurrieMotors) January 26, 2020

Также машина обладает четырьмя ведущими колесами при весе всего лишь 1 280 килограммов. Такие показатели обеспечивают превосходную динамику разгона и возможность набрать высокую максимальную скорость.

С разработкой Toyota GR Yaris японская компания пошла не совсем стандартным сегодня путем и сделала компактный спортивный автомобиль. Многие считают, что этот ход принесет модели успех, как минимум на европейском и японском рынках.

Стоит отметить, что американцам автомобиль очень понравился, и уже создана петиция с просьбой привезти машину в США. На данный момент собрано уже 15 700 подписей.

Главная сложность заключается в необходимости прохождения сложной процедуры сертификации, что заметно увеличит стоимость автомобиля.