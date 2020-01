В Сеть попали первые фото нового Toyota GR Yaris

Японский автопроизводитель Toyota на своем аккаунте в Твиттере, предназначенном для США, опубликовала фотографии новой модели GR Yaris.

Однако этот шаг не означает, что новинка в скором времени появится на авторынке США – с таким заявлением выступили официальные представители Toyota.

Отметим, мощная версия хэтчбека Toyota GR Yaris была официально представлена в январе текущего года.

257bhp. All-wheel drive. 1,280kg. A power-to-weight ratio of 5kg per bhp. Who wants one? #GRYaris pic.twitter.com/rKiSMhFal3

— Currie Motors (@CurrieMotors) January 26, 2020