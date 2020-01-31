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В Сеть попали первые фото нового Toyota GR Yaris

В Сеть попали первые фото нового Toyota GR Yaris
13:10 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Автомобиль обладает прекрасными характеристиками – мощность силовой установки достигает 257 лошадиных сил.

Японский автопроизводитель Toyota на своем аккаунте в Твиттере, предназначенном для США, опубликовала фотографии новой модели GR Yaris.

Однако этот шаг не означает, что новинка в скором времени появится на авторынке США – с таким заявлением выступили официальные представители Toyota.

Отметим, мощная версия хэтчбека Toyota GR Yaris была официально представлена в январе текущего года. 

Также машина обладает четырьмя ведущими колесами при весе всего лишь 1 280 килограммов. Такие показатели обеспечивают превосходную динамику разгона и возможность набрать высокую максимальную скорость. 

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С разработкой Toyota GR Yaris японская компания пошла не совсем стандартным сегодня путем и сделала компактный спортивный автомобиль. Многие считают, что этот ход принесет модели успех, как минимум на европейском и японском рынках.

Стоит отметить, что американцам автомобиль очень понравился, и уже создана петиция с просьбой привезти машину в США. На данный момент собрано уже 15 700 подписей.

Главная сложность заключается в необходимости прохождения сложной процедуры сертификации, что заметно увеличит стоимость автомобиля.

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Автомобили, Toyota, Авто, Новинки авто, GR Yaris, Toyota GR Yaris.
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