Tesla ускоряет вывод электрического кроссовера Model Y

Новинка поступит в продажу на амери­канском рынке уже в марте, хотя изначально планиро­валось, что это случится не раньше осени 2020 года.

Компания Tesla объявила о начале серийного производства средне­размерного крос­совера Model Y — с существен­ным опереже­нием графика.

Производство Tesla Model Y налажено на заводе в калифор­нийском Фримонте. Первыми в продажу поступят полно­приводные модификации с двумя электро­двигателями (по одному на каждой оси). Версия Model Y Long Range AWD способна проехать без подзарядки 315 миль (507 километров), хотя во время презентации Тесла обещала только 280 миль (451 километр). Такой кроссовер разгоня­ется до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 4,8 секунды, а его макси­мальная скорость достигает 217 км/ч. Начальная стоимость — 52 990 долларов.

Также в марте начнутся продажи топ-версии Model Y Performance с тем же запасом хода в 507 километров. Однако на ней стоят более мощные электро­моторы, благодаря чему разгон до 96,5 км/ч занимает всего 3,5 секунды. Максимальная скорость — 241 км/ч. Цена — 60 990 долларов.

Заднеприводные модификации с одним электромотором поступят в продажу в начале 2021 года. Базовый вариант Model Y Standard Range за 39 990 долларов способен проехать на одной зарядке 230 миль (370 километров) и разогнаться до 96,5 км/ч за 5,9 секунды при максималке в 193 км/ч. Model Y Long Range стоит 47 990 долларов и имеет запас хода в 300 миль (483 километра). В этой версии разгон до 96,5 км/ч занимает 5,5 секунды, а максималка составляет 209 км/ч.

За всю историю компании Tesla продажи новых моделей никогда не начинались в намеченные сроки и всегда отклады­вались. Например, старт продаж большого кроссовера Model X перенесли с конца 2013 года на 2015-й. А первые покупатели седана Model 3 получили электро­мобили лишь в сентябре, а не в июле 2017 года, как было обещано изначально.