ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)

1 Ravon R2 Компактный автомобиль Ravon R2 выпускается в Узбекистане и имеет корейские корни. При всей скромности комплектации производитель оставил усилитель рулевого управления, зеркала с подогревом, электростеклоподъемники и подушки безопасности. Несмотря на компактные размеры, машина имеет довольно вместительный салон, отделанный практичными материалами. На машину устанавливается надежный 1.25-литровый бензиновый мотор на 85 сил, которого вполне достаточно, чтобы этот небольшой автомобиль бодро двигался в транспортном потоке. Он работает с автоматом производства Aisin модели AW 80-40LE. Это четырехсутупенчатый агрегат, который в начале двухтысячных отлично проявил себя на Сузуки и Тойотах, отличающийся высочайшей надежностью. Стоимость Ravon R2 с АКПП составляет около 490 тыс. рублей.

2 Lada Granta и Lada Kalina Отечественная бюджетная модель производства ВАЗ давно завоевала популярность широкого круга автолюбителей. Это прочный и практичный автомобиль, который можно купить в удобной версии лифтбек. Простой, но очень надежный двигатель 1.6 выдает 98 сил, обеспечивая посредственную, но вполне приемлемую динамику. Именно Lada Granta стала первым отечественным автомобилем, оборудованным АКПП. Для этого стал использоваться агрегат производства японской фирмы Jatco с четырьмя ступенями. Он не обеспечивает идеальную гладкость хода или экономии топлива. Но данный агрегат исключительно надежен, что является его главным преимуществом. Купить Лада Гранта с автоматом можно за сумму от 552 тыс. рублей. В аналогичной ценовой категории расположилась и Lada Kalina, предлагаемая в кузовах седан, хэтчбек, универсал и кросс. Покупателя привлекает широкий выбор опций, в который входит и четырехдиапазонная автоматическая коробка Jatco, обеспечивающая комфортное передвижение.

3 Chevrolet Aveo Бюджетный переднеприводный седан Chevrolet Aveo представляет один из крупнейших концернов GM. Посредством этой модели он уверенно заходит на наш и европейский рынок. Сочетание современных технологий и традиционной надежности стали причиной его популярности. С 2016 года разработчики приняли решение оснастить 140-сильный бензиновый мотор 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией производства материнской компании Дженерал Моторс. При этом удалось снизить уровень потребления топлива, Авео на автомате движется плавно, и не имеет проблем с надежностью. Важным преимуществом этой модели является ее доступность, купить ее в базовой комплектации с АКПП можно уже за 580 тыс. рублей.

4 Lada Vesta Одна из самых свежих разработок ВАЗ Lada Vesta в качестве опции сразу получила коробку-автомат. Правда, это не классический гидротранформатор, а роботизированная коробка, которая может сочетаться с любым из устанавливаемых на автомобиль двигателей объемами 1.6 и 1.8 л. Автомобиль отличается достаточно богатой комплектацией в базовой версии и уже успел проявить достаточную надежность. Это же касается и версий с роботизированными коробками, которые позволяют избавить водителя от необходимости манипулировать педалью сцепления. Стоимость этой версии автомобиля начинается от 665 тыс. рублей, что является одним из самых привлекательных предложений на рынке.

5 Renault Logan Благодаря своей надежности и привлекательной стоимости седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero пользуются огромной популярностью на отечественном рынке. Высокая проходимость, большой багажник у седана, неубиваемые подвеска и двигатель стали причиной того, что эти автомобили массово можно встретить на наших дорогах. Последние версии в базе оснащаются подушками безопасности, усилителем руля, системой ABS. Чтобы идти в ногу со временем, было решено оснастить версию с 16-ти клапанным мотором 1.6 на 102 силы автоматической коробкой передач. Это давно известный четырехсутпенчатый автомат DP2 устанавливавшийся на другие модели Рено. Он не обеспечивает хорошей динамики и плавности хода, но отличается высоким показателем надежности при своевременном ТО и бережной эксплуатации, а также ремонтопригодностью. Цены на Рено Логан с автоматом DP2 начинаются с 720 тыс. рублей.

6 Kia Picanto Маленький хэтчбек от корейского производителя Kia Picanto в последней версии 2107 года ощутимо прибавил в объеме. Его салон стал просторнее, а сам автомобиль комфортабельнее, не в последнюю очередь, за счет появления АКПП. Машина получилась довольно удачной, приспособленной для езды в плотном городском потоке, она легко паркуется, при этом имеет солидный багажник в 255 л. На машину устанавливается четырехдиапазонная автоматическая коробка передач, разработанная самой корейской компанией. Она работает в парк с бензиновым двигателем 1.2 на 84 силы. В этой комплектации Kia Picanto показывает отличные показатели по экономии, потребляя в среднем 5,5 л бензина на 100 км. Динамика у машины посредственная – целых 13,7 секунды до первой сотни. Коробка обеспечивает плавность хода, по надежности претензий к ней нет. Купить Киа Пиканто с АКПП можно за 755 тыс. рублей.

7 Lifan X50 Среди китайских производителей в рейтинг попал недорогой кроссовер Lifan X50 с автоматом. Это один из немногих доступных вариантов кроссоверов в данном сегменте, который по размерам больше тяготеет к хэтчбекам. Тем не менее, приличный клиренс и пластиковые накладки делают свое дело, и машина выглядит очень презентабельно. Автомобиль оборудуется хоть и надежным, но слабоватым для него мотором 1.5 на 103 лошадиных силы. На него устанавливается достаточно надежный вариатор, с которым машина отлично чувствует себя на городских улицах. Но езда получается неспешной и излишне плавной, что связано как с настройками трансмиссии, так и недостаточной динамикой двигателя. Все перечисленные недостатки компенсируются привлекательной ценой Lifan X50, которая начинается с 770 тыс. рублей.

8 Nissan Almera Несмотря на то, что Nissan Almera уступил свое место на конвейере другим моделям, он остается исключительно популярным у отечественных автолюбителей. Это связано с тем, что машина удачно адаптирована к отечественным условиям эксплуатации – имеет большой дорожный просвет, защиту кузова, большой салон и вместительный багажник. Салон оборудован с повышенным комфортом – в нем есть навигационная и аудио системы, сенсорный дисплей и Bluetooth. Седан Nissan Almera оснащается очень надежным 1.6-литровым бензиновым мотором на 102 силы, который уверенно тянет немаленький автомобиль. В одной из комплектаций предлагается вариант с автоматической коробкой передач, которую специально для Ниссан сделала фирма Jatco. Это исключительно надежный четырехступенчатый агрегат, обеспечивающий уверенную езду в городе и за его пределами. При условии своевременного обслуживания, проблем с ней не возникает весь срок эксплуатации автомобиля. Купить Almera можно за 800 тыс. рублей.

9 Volkswagen Polo Одна из самых популярных у нас бюджетных моделей от VAG Volkswagen Polo отличается простотой и надежностью. Это отличный вариант для наших дорог с прочным кузовом и высокими антикоррозионными характеристиками. Он обладает вместительным, добротно отделанным салоном и большим багажником. Еще одно преимущество этой бюджетной модели – богатая базовая комплектация, включающая в себя ABS, стеклоэлектроподъемники, центральный замок и другие удобные опции. На Volkswagen Polo устанавливается отлично зарекомендовавший себя бензиновый атмосферник 1.6 имеющий две модификации на 85 и 105 сил. Более мощный вариант оборудуется японским шестиступенчатым автоматом Aisin, который позволяет экономить топливо и полностью раскрывает динамический потенциал автомобиля. К основным преимуществам этого автомата относят приемлемую цену и высокую надежность, чего нельзя сказать о первых версиях родной автоматической коробки DSG, производимой Фольксваген. Volkswagen Polo оборудованный автоматом стоит около 820 тыс. рублей.