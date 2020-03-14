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Суббота, 14.03.2020
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В сети появилось новое изображение электрического Hummer (Фото)

В сети появилось новое изображение электрического Hummer (Фото)
18:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Instagram

Все визуализации GMC Hummer EV, как правило, похожи друг на друга.

Ютубер и художник по рендерингу The Sketch Monkey дает нам свое представление о том, как может выглядеть предстоящий полностью электрический пикап.

GM уже сказал нам, что его электрический грузовик GMC будет носить имя Hummer.

GMC Hummer EV, как мы думаем, будет напоминать Hummer в некоторых отношениях.

Электрический Hummer: новая информация о предстоящей новинке

Более того, мы не можем себе представить, что старый автопроизводитель слишком далеко отходит от традиционной конструкции пикапа, поэтому мы готовы поспорить, что Hummer EV также будет иметь некоторые сигналы GMC Sierra.

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Все по теме:

Электрокар, Изображение, Hummer, GM, Tesla Cybertruck, The Sketch Monkey, GMC Hummer EV.
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