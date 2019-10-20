Электрический Hummer: GM готов возродить популярный внедорожник

Производство легендарного внедорожника прекратилось еще десять лет назад.

General Motors отказалась от модели из-за снизившегося спроса.

Тем не менее, сейчас начали появляться слухи о возможном возрождении старичка в образе современного электрокара.

Пока официального подтверждения информации нет. Однако появившиеся слухи упорно намекают на возможность возрождения Hummer.

В General Motors пока молчат, но выпуск новой версии легендарного внедорожника вполне логична и оправдана с точки зрения маркетинга. Но модель будет значительно доработана и оснащена новой силовой установкой.

Если новый "Хаммер" и появится на рынке, то он сохранит свою концепцию с простым и практичным дизайном, аскетичным салоном и надежной технической частью. Но получит современную электрическую силовую установку. Правда о военном назначении автомобиля уже говорить не приходится.

Технические характеристики, разумеется, остаются неизвестными. Можно предположить, что будет применяться двухмотрная компоновка с суммарной мощностью около 400-600 лошадиных сил. В качестве источника питания, скорее всего, будет использоваться батарея с емкостью около 100 кВт*часов. Что обеспечит около 350 км запаса пути.

По предварительной информации, новый Hummer может появиться уже в 2021 году. Производство может быть налажено на заводе Детройт-Хамтрамк в рамках действующего договора.

Производственная площадка потребует масштабной модификации.