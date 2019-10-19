Электрический "первенец" от Mazda показали на видео

Mazda предоставила новую порцию информации о своей первой полностью электрической модели.

Готовясь к официальной премьере своей первой полностью электрической модели, Mazda активно выкладывает в интернет короткие видео-тизеры новинки.

Вслед за появившимся день назад 15-секундным роликом, демонстрирующим нижнюю часть центральной консоли будущего серийного электрокара, компания опубликовала новый видео-тизер, позволяющий составить представление об экстерьере новинки.

Как выяснилось, электрический "первенец" Mazda будет купеобразным кроссовером с "уникальной системой открытия дверей". Новинке обещан "оригинальный дизайн" с "бескомпромиссно простой" общей формой и "дружественная" передняя панель.

Техническую информацию об электрокаре компания по-прежнему держит в секрете. Прототип e-TPV, на котором испытывались агрегаты будущей серийной модели, был укомплектован электромотором, выдающим 141 л.с. и 265 Нм крутящего момента, и литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 35.5 кВт•ч.

Мировая премьера первого серийного электрокара Mazda состоится 23 октября на автосалоне в Токио.