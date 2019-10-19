Volkswagen обновила свой кроссовер Tiguan (Фото)

Volkswagen Tiguan 2020 модельного года получит расширенный список стандартного оборудования.

Дополнительное оборудование, которое в базовой комплектации Tiguan S включает в себя систему автоматического экстренного торможения, контроль "слепых" зон и оповещение о заднем перекрестном движении увеличит стоимость внедорожника на 700 долларов до 25 965 долларов США.

Согласно прайс-листу Volkswagen, текущие Tiguan SE и SEL начинаются с 26 695 долларов и 31 795 долларов США. Однако с 2020 года они подорожают на 425 и 475 долларов соответственно. А Tiguan SEL Premium R-line, которая сейчас стоит 38 895 долларов, напротив, скинет 75 долларов. Кроме того, немецкий производитель обещает пересмотреть гарантию на модель в Соединенных Штатах, снизив ее с 6 лет или 115 тысяч км до 4 лет или 80 тысяч км.

Текущее поколение Volkswagen Tiguan существует в таком виде уже три года, поэтому производитель вынужден провести рестайлинг модели, а чуть позже выпустить третье поколение, над которым уже трудится команда специалистов.

Ожидается, что новый Tiguan будет построен на платформе MQB и использует несколько вариантов силовых установок от Golf Mk8, в том числе и гибридные. Кроме того, готовится "заряженная" версия Tiguan R, которая может обхавестись 2,0-литровым турбомотором на 350 л.с.