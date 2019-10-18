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Lexus зарегистрировал новый товарный знак Lexus LX600

Lexus зарегистрировал новый товарный знак Lexus LX600
22:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания Lexus подала в Бюро по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию товарного знака LX600.

Сейчас в США продается Lexus LX 570, под капотом которого расположен 5,7-литровый "атмосферник" V8 мощностью 383 л.с. и 546 Нм пикового момента. На других рынках этот же агрегат развивает 367 л.с. и 530 Нм момента. Кроме того, существует еще модификация LX 450d с 4,5-литровым турбодизелем мощностью 268 сил и 650 Нм максимального крутящего момента.

Если следовать логике, в соответствии с которой версии получают индексы, то Lexus LX 600 оснастят 6,0-литровой "восьмеркой". Но в моторной гамме Lexus сейчас нет такого силового агрегата и выпускать его специально для одной единственной модели было бы неразумно.

С другой стороны, можно предположить, что внедорожникам Lexus предложат один из новых двигателей Toyota. Например, новым 3,5-литровым битурбо V6 уже оснащаются седаны Lexus LS500.

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По всей видимости, новая модификация должна освежить нынешний внедорожник Lexus LX, который существует на рынке с 2008 года в практически неизменном виде. С другой стороны, нельзя исключать, что новый индекс достанется уже автомобилю следующего поколения, премьера которого ожидается в 2020 году.

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Япония, Автомобиль, Lexus, Авто.
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