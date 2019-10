Michelin презентовал новые безвоздушные шины Uptis (Фото)

Безвоздушные шины Michelin Uptis вызывают аналогичную реакцию. Боковые стенки скорее вогнутые, чем выпуклые. Weird! Вы можете видеть сквозь них. Страннее!

С практической точки зрения, они предназначены для устранения связанных с воздухом бедствий, таких как выбросы, утечки и просто их заполнение. В то же время они предназначены для обеспечения сопоставимых характеристик вождения и управляемости обычной или пневматической шины.

Все это звучит очень хорошо, и если вы ожидаете, что "но" пойдет по трубопроводу, единственное, что на данном этапе это то, что они все еще находятся на расстоянии нескольких лет от рынка. Несмотря на то, что на этом Chevy Bolt EV 2019 года показывается цель, цель состоит в том, чтобы безвоздушные шины Michelin (имя Uptis не указано в камне) появились на некоторых будущих продуктах General Motors "не раньше, чем в 2024 году".

Если и когда это произойдет, то это станет кульминацией путешествия, начавшегося 20 лет назад, когда старший инженер по продукту Мишлен Стив Крон начал работать с коллегой по непневматическим шинам (причудливое слово "безвоздушное").

Конечным результатом стал Tweel, который в настоящее время предлагается для коммерческого и наружного оборудования, такого как фронтальные погрузчики, газонокосилки, квадроциклы и тележки для гольфа.

