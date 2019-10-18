Michelin презентовал новые безвоздушные шины Uptis (Фото)

Когда вы привыкли смотреть на что-то, что не изменилось коренным образом за более чем столетие, радикальное переключение будет неприятным.

Безвоздушные шины Michelin Uptis вызывают аналогичную реакцию. Боковые стенки скорее вогнутые, чем выпуклые. Weird! Вы можете видеть сквозь них. Страннее!

С практической точки зрения, они предназначены для устранения связанных с воздухом бедствий, таких как выбросы, утечки и просто их заполнение. В то же время они предназначены для обеспечения сопоставимых характеристик вождения и управляемости обычной или пневматической шины.

Все это звучит очень хорошо, и если вы ожидаете, что "но" пойдет по трубопроводу, единственное, что на данном этапе это то, что они все еще находятся на расстоянии нескольких лет от рынка. Несмотря на то, что на этом Chevy Bolt EV 2019 года показывается цель, цель состоит в том, чтобы безвоздушные шины Michelin (имя Uptis не указано в камне) появились на некоторых будущих продуктах General Motors "не раньше, чем в 2024 году".

Если и когда это произойдет, то это станет кульминацией путешествия, начавшегося 20 лет назад, когда старший инженер по продукту Мишлен Стив Крон начал работать с коллегой по непневматическим шинам (причудливое слово "безвоздушное").

Конечным результатом стал Tweel, который в настоящее время предлагается для коммерческого и наружного оборудования, такого как фронтальные погрузчики, газонокосилки, квадроциклы и тележки для гольфа.

Michelin's Uptis tires are the latest of many attempts at airless tires. Jury's still out as to the viability of this approach for widespread application. https://t.co/HzfrNGNYb7 pic.twitter.com/xcmHFxhXJq — (@amciglobal) 17 октября 2019 г.

Тем не менее, Tweel не собирался сокращать его для дорожных транспортных средств, которые имеют существенно более высокие требования в отношении веса, скорости, сцепления и долговечности.

Среди различных достижений, говорит Крон, прорыв произошел с разработкой Uptis каучукового и стеклянного мультифиламентного композита. При разрезании и осмотре сбоку нижняя часть боковины, ближайшая к колесу, заполняется белыми точками, окруженными резиной. Эти точки являются концами стеклянных многожильных нитей, которые обертывают вокруг шины. Они занимают место стальных ремней и волоконных шнуров, встречающихся в типичной радиальной шине. Отличительный боковой V-образный рисунок "спиц" шины также отличается от того, что вы увидите на твиле.

Согласно Крону, неподрессоренный вес и количество материала, использованного для создания Uptis, больше, чем у обычной пневматической шины, но сравнимо с Run-Flat, который использует жесткую боковую стенку, позволяющую проехать определенное расстояние, теряя воздух. Тем не менее, в этом случае Run-Flat необходимо будет заменить.

С непневматической шиной, такой как Uptis, проколы не имеют никакого значения - просто вытащите этот гвоздь и уходите. Нет необходимости в дорогостоящей замене шин или в замене дорогостоящих шин с пробегом и в качестве экологического побочного эффекта, при меньшем количестве разрушенных шин будет меньше отходов. Крон также говорит, что шины Uptis могут быть восстановлены в теории, хотя это конкретное усовершенствование еще не усовершенствовано.

С точки зрения управления, Крон описал результирующую динамику транспортного средства как "отличающуюся" от той, к которой привыкли с пневматической шиной, будь то обычная или ровная. Не было ясно, какие ощущения будут ощущаться за пределами нетипичного шума, но было ясно, что водители могут найти общий опыт вождения необычным. Это не значит, что это будет плохо - ездить на EV, как Bolt, необычно, но это нормально. Во всяком случае, Крон говорит, что боковая жесткость Uptis намного превосходит обычную пневматическую шину, что может означать хорошие вещи для сцепления.

Why GM and Michelin's airless Uptis is the future of car and truck tires - Roadshow https://t.co/yAuLYvceOu pic.twitter.com/0injVFwcOI — (@marciojmsilva) 10 октября 2019 г.

На самом деле GM заинтересован в этой технологии из-за возможностей совместного использования автомобилей. Устранение такого важного элемента технического обслуживания транспортного средства, как давление в шинах, облегчит безопасное хранение автомобиля на дороге в течение более длительного периода времени и для большего числа платящих пользователей. Это и материально-технический и финансовый стимул для внедрения технологии.

Итак, сколько же будет стоить GM и вся эта безудержная шина? Michelin говорит, что она стремится к ценнику, сравнимому с пробегом, который может потребовать от 40 до 65 долларов, премиум за шину по сравнению с обычными шинами. Это кажется совершенно справедливым, если учесть, как редко придется их заменять.

Конечно, кто знает, сколько будет стоить восстановление протектора, если и когда Мишлен это выяснит.