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Фантастический кроссовер Geely раскрыл все секреты (Фото)

Фантастический кроссовер Geely раскрыл все секреты (Фото)
16:22 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Аутентичный и эффектный дизайн, технологичная силовая установка и премиальная отделка заставляют переосмыслить понятие "китайский автомобиль".

Автопроизводители в последнее время взяли моду с минимальными изменениями воплощать концепты в серийных автомобилях и это хорошо. По крайней мере, в случае потрясающей новинки Geely.

Откровенно говоря, отдельные черты других автомобилей в “Айкон” можно найти. Формы кузова напоминают о Land Rover и Rivian, оформление головной оптики – про кроссоверы Hyundai-Kia, но это не копирование и даже не подражание – после двух десятилетий поисков, дизайнеры Geely нашли или обрели собственный стиль и заговорили собственным языком, создав “Икону”. Чего стоят одни фонари в форме знака бесконечности.

Конвейерное воплощение модели от концепта отличают традиционные внешние зеркала вместо камер, немного проще оптика и более консервативные колесные диски.

Интерьер продолжает тему прямоугольников со скругленными углами. Лаконичная центральная панель с парой мониторов по 10,25 дюйма каждый, массивный двухэтажный центральный тоннель с “мини-багажниками” для мелочей, амбиентная подсветка, все красивое и аккуратное.

 

Icon оснащается 177-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра, вместе с которым работает 7-ступенчатый робот. Привод – исключительно передний. Моторную гамму со временем планируют расширить, поэтому не исключено появление гибрида, а возможно и стопроцентно электрического кроссовера. 

Первым временем кроссовер будет доступен только покупателям в Китае, однако китайский концерн не отрицает возможности появления Icon на рынках других стран.

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Автомобиль, Авто, Фото, Volvo, Кроссовер, Новинки, Geely, Geely Icon.
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