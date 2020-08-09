Инновации дают тренд: Bentley готовит электрокар к 2026 году

Британская Bentley Motors запустила трехлетний проект Octopus ("Осьминог"), в рамках которого будет исследоваться принцип работы электромобилей с тем, чтобы создать инновационную платформу для создания автомобилей нового поколения.
В рамках проекта будет исследоваться принцип создания электрической силовой установки со сверхскоростными моторами, интегрированными в ведущую ось. На ее основе компания создаст инновационный электрокар нового поколения.
Так, отказавшись от устаревших технология, компания Bentley сможет снизить стоимость электрической силовой установки и повысить степень ее переработки по окончании срока эксплуатации.
Компания намерена представить революционный электромобиль Bentley в 2026 году.
Как сообщалось ранее, компания начала тестировать таинственный гибрид Bentley Flying Spur.
Также, модельный ряд Bentley в скором времени лишится одной из своих роскошных моделей - речь идет об автомобиле Mulsanne.