Инновации дают тренд: Bentley готовит электрокар к 2026 году

Производитель премиальных автомобилей Bentley присоединился к проекту OCTOPUS, который на протяжении полутора лет разрабатывает интегрированную электрическую силовую установку.

Британская Bentley Motors запустила трехлетний проект Octopus ("Осьминог"), в рамках которого будет исследоваться принцип работы электромобилей с тем, чтобы создать инновационную платформу для создания автомобилей нового поколения.

В рамках проекта будет исследоваться принцип создания электрической силовой установки со сверхскоростными моторами, интегрированными в ведущую ось. На ее основе компания создаст инновационный электрокар нового поколения.

Так, отказавшись от устаревших технология, компания Bentley сможет снизить стоимость электрической силовой установки и повысить степень ее переработки по окончании срока эксплуатации.

Компания намерена представить революционный электромобиль Bentley в 2026 году.

Как сообщалось ранее, компания начала тестировать таинственный гибрид Bentley Flying Spur.

Также, модельный ряд Bentley в скором времени лишится одной из своих роскошных моделей - речь идет об автомобиле Mulsanne.