Один в своем роде: уникальный Ferrari 488 Pista выставлен на продажу (Фото)

Всего на автомобиль установлено допоборудования на сумму 144 000 евро, поэтому по факту перед нами серьезно кастомизированный экземпляр модели. Снаружи двухдверка имеет темно-зеленый карбоновый кузов цвета "Verde Scuro" с серебристой полоской "Grigio Ingrid". Плюс автомобиль выделяется черными коваными колесами на 20 дюймов.

Интерьер выставленного на продажу 488 Pista также повсеместно отделан зеленым карбоном, однако здесь он цвета "Verde Bottiglia".

На сиденьях и руле суперкара красуются цвета итальянского триколора, при этом список оснащения дополнен Hi-Fi аудиосистемой, поддержкой Apple CarPlay, а также передними и задними камерами.

Техническая начинка машины стандартная: в движение купе приводит 3,9-литровый V8 с двумя турбинами на 720 л.с. (770 Нм). При этом двухдверка опять же оснащена опциональной системой, позволяющей приподнимать подвеску для проезда дорожных неровностей. Выставленный на продажу суперкар имеет пробег всего 82 км, а просят за него 389 950 евро.

Stunning Green #Ferrari 488 Pista listed for sale at just under $500k. Has $180k of extras & just 51miles on the clock https://t.co/dpk9Nc2Gi9 pic.twitter.com/h5rLHO2a18

— Car Waffle (@CarWaffle) June 24, 2020