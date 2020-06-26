Kia e-Niro обзавелся тремя новыми модификациями: подробности (Фото)

Полностью электрическая линейка кроссовером Kia e-Niro была дополнена в Великобритании с появлением новой линейки из трех автомобилей, включающей бюджетную версию с меньшей батареей 39 кВтч и менее мощным электродвигателем.

До сих пор e-Niro предлагался только в одной спецификации и с аккумулятором 64 кВт / ч, но новая линейка включает еще три версии гибридного Niro: "2", "3" и "4+".

Новый e-Niro 2 оснащен аккумулятором емкостью 39 кВт / ч и электродвигателем мощностью 134 л.с., а запас хода составляет 290 км по циклу WLTP.

Разгон до сотни занимает 9,5 секунд, а максимальная скорость составляет 154 км в час. Базовая цена модели стартует с отметки 29 595 фунтов стерлингов.

В список оснащение e-Niro 2 вошел 8-дюймовый центральный тачскрин с подключением Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовая цифровая "приборка", камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, задние датчики парковки и автоматический климат-контроль. Кроме того в комплект входят 17-дюймовые литые диски, светодиодные дневные ходовые огни, а также черная тканевая отделка.

Комплектация E-Niro 3 получила батарею емкостью 64 кВт / ч и более мощный электродвигатель мощностью 201 л.с. Разгон до 100 км/ч сократился до 7,5 секунд, в то время как максимальная скорость увеличивается до 167 км/ч, а дальность хода достигает 456 км. Цена новинки стартует с отметки в 33 850 фунтов стерлингов.

Также имеет полностью черная кожаная отделка, сиденье водителя с электрорегулировкой в восьми направлениях, обогрев передних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа с навигацией и мониторингом трафика в реальном времени, а также автомобиль может подключаться к UVO Connect - приложению для смартфонов, позволяющему владельцам контролировать автомобиль дистанционно и обеспечить удаленный доступ к ряду функций автомобиля.

На вершине линейки находится e-Niro 4+, стоимостью от 36 145 фунтов стерлингов и оснащенный аккумулятором емкостью 64 кВт / ч, электромотором мощностью 201 л.с.

В список оснащения также входит люк на крыше с электроприводом, светодиодные фары, память для сиденья водителя и зеркал, подогрев задних сидений, подогрев и вентиляция передних сидений, внешнее освещение и алюминиевые накладки на педали, а также улучшенную аудиосистему от JBL.

Все новые версии e-Niro доступны для заказа уже сейчас, первые поставки запланированы на последний квартал 2020 года.