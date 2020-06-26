Bentley попрощался с производством одной из своих моделей: детали

Модельный ряд Bentley в скором времени лишится одной из своих роскошных моделей - речь идет об автомобиле Mulsanne. Такой информацией поделилось авторитетное зарубежное издание Autocar.

Впервые автомобиль появился в продаже в 2009 году. За 11 лет существования автомобиль заслужил уважение на мировом рынке, однако бестселлером так и не стал.

Скорее всего, это связано с резким ростом популярности больших кроссоверов и внедорожников. Другой причиной стало прекращение производства большого 6,75-литрового двигателя, который устанавливался под капот седана. Последний Mulsanne собран в версии Mulliner – работы удалось выполнить на недавно открывшемся после пандемии заводе.

Bentley поделилась фотографиями такого автомобиля с завода. Всего на предприятии собрали 30 машин Bentley Mulsanne 6.75 Edition. А последний экземпляр получил уникальный окрас, сочетающий золотой и серебристые оттенки. В качестве силовой установки используется двигатель с отдачей 530 л.с.

Финальная версия получила иные фонари подсветки, а также отличительные знаки на кузове и в салоне. Еще одной новинкой станет личная подпись генерального директора – ранее эту процедуру выполняли инженеры.

После того, как модель перестанут производить, флагманом в линейке седанов Bentley станет Flying Spur – этот автомобиль в 2023 году обзаведется современным гибридным мотором.