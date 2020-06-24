Буквально через пару дней: когда состоится премьера Bentley Bentayga

Официальная премьера обнуленное кроссовера Bentayga Bentayga состоится уже 30 июня.

Модель станет первым автомобилей, который будет запущен в рамках бизнес-стратегии Bentley Beyond 100.

Отметим, что новая стратегия должна позволить премиальному бренду сохранить мировое лидерство в своем сегменте. Новый кроссовер сохранит звание быстрого, комфортного и роскошного автомобиля в мире.

В компании отметили, что будущим клиентам будет представлен широкий список вариантов для персонализации автомобиля, а также множество конфигураций сидений и силовых установок.

Кроме того, новый Bentley Bentayga получит гибридную силовую установку.