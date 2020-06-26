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Cadillac анонсировал новый электрический кроссовер Lyriq

Cadillac анонсировал новый электрический кроссовер Lyriq
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Представители автопроизводителя пока не стали раскрывать сроки появления электрического кроссовера Lyriq на рынке.

Cadillac в пятницу, 26 июня, поделился первым тизерным видеороликом со своей дебютной полностью электрической моделью – кроссом Lyriq – и определился с датой его дебюта.

Так, новая модель должна дебютировать 6 августа нынешнего года.

Подробностей о технической части производитель не стал сообщать, однако силуэт кузова и элементы дизайна, такие как радиаторная решётка, крупные угловатые воздухозаборники со встроенными ДХО, вертикальные задние фонари, заметить можно.

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Как сообщили в американском концерне Cadillac, в августе состоится дебют не прототипа грядущей модели, а её серийной, готовой производству версии.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Cadillac Lyriq.

Автор:

Телеграф
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