Представлен электропикап Lordstown Endurance

Грузовой автомобиль, представленный сегодня, был первым опытным образцом, так как, пандемия коронавируса заставила Lordstown отклонится от графика, и дорожные испытания начнутся лишь в конца лета.

Разработанный для коммерческих пользователей, пикап имеет довольно традиционный дизайн, который резко контрастирует с клиновидным Cybertruck.

В передней части расположилась полностью закрытая решетка, которая окружена вентиляционными отверстиями узкой головной оптикой. Модель также имеет выпуклый капот и пластиковую обшивку кузова.

Если двигаться дальше назад, то задние светодиодные фонари объединены в линию, которая проходит по всему кузову автомобиля, а также дублируется в нижней части задней крышки грузовой платформы.

Также отметим наличие встроенных ступеней на заднем бампере, спойлер на крыше кабины, а также массивные колеса с уникальным дизайном.

Это не единственная проблема, поскольку проектирование и разработка не будут завершены до 2021 года. Это говорит о том, что ранее объявленная дата запуска в январе 2021 года будет перенесена.

К сожалению, компании больше нечего было сказать о грузовике, за исключением того, что он "разработан с такими функциями, которые нужны, например, экспорт электроэнергии, позволяющий рабочим подключать электроинструменты на рабочем месте без необходимости в портативном генераторе. или оставить пикап работающим". Lordstown также сообщил, что они получили 20 тысяч предварительных заказов на модель.

Сообщается, что новый пикап будет оснащен четырьмя электромоторами, расположенными в колесе, которые будут выдавать суммарную мощность в 600 л.с.. с нуля до сотни модель способна разогнаться за 5,5 секунда, а запас хода составит 402 км.

Цена новинки стартует с отметки в 52,5 тысяч долларов.