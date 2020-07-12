Dodge решил "похоронить" кроссоверы Journey и Grand Caravan

Dodge решил прекратить сборку моделей Journey и Grand Caravan, оставшись без переднеприводного кроссовера в первый раз с 2008 года, а без минивэна - и вообще с 1983 года.

Компания Dodge приняла решение отказаться от продолжения производства сразу двух автомобилей. Как сообщает издание Autoblog, кроссовер Dodge Journey спишет авто с будущего года: 2020 год станет для него последним.

Транспортное средство впервые вошло в модельный ряд Dodge в 2008 году, однако особой популярности так и не снискал: в частности, в настоящее время у американских дилеров ещё есть в наличии нереализованные кроссоверы 2019 года выпуска.

Ближе к концу года Dodge остановит его производство. Минивэн Grand Caravan, который также не пользовался спросом у потребителей, уже прекратил свой выпуск — впервые с 1983 года.

Journey и Grand Caravan суммарно составляли около 38% объёмов реализации бренда. Таким образом, в новом году модельный ряд Dodge будет состоять всего из трёх автомобилей: Charger, Challenger и Durango, при этом у каждой из них будет экстремальная вариация Hellcat с мощным 6,2-литровым компрессорным агрегатом V8.

За минивэны в концерне FCA будет отвечать линейка Chrysler, предлагая клиентам обновлённую Pacifica и новый Voyager. У таких брендов, как Ram, Fiat и Alfa Romeo, на сегодняшний день тоже осталось менее четырёх моделей в гамме.