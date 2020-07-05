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Dodge Durango: самый мощный внедорожник в мире обновился (Видео)

Dodge Durango: самый мощный внедорожник в мире обновился (Видео)
Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Большой внедорожник Dodge Durango, построенный на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, серьёзно обновился. Также в новую линейку добавилась экстремальная моди­фикация SRT Hellcat с мотором мощностью 720 л.с.

Теперь это самый мощный серийный внедорожник на планете: он обогнал по отдаче двигателя и Lamborghini Urus (650 л.с.) и Jeep Grand Cherokee Trackhawk с таким же мотором, мощность которого всего на 3 лошадиные силы меньше (717 л.с.).

Снаружи обновлённый кроссовер в базовой версии отличается новыми бамперами, выпол­ненными в спортивном стиле, свето­диодной оптикой, мелко­ячеистой радиаторной решёткой радиатора и спойлером увеличен­ного размера на двери багажника.

В салоне полностью изменилась передняя панель: теперь её центральная часть слегка повернута к водителю. Мульти­медийная система Uconnect 5-го, последнего, поколения может быть с дисплеем диагональю 8,4 или 10,1 дюйма.

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Базовый мотор - 3,6-литровый атмосферный двигатель V6 Pentastar (299 л.с. и 353 Нм). На версию R/T устанав­ливается двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 л (365 л.с. и 529 Нм), а топовой считается моди­фикация SRT с 6,4-литровым двигателем Hemi V8 (482 л.с. и 637 Нм), которая теперь оснащена функцией быстрого старта. Такой кроссовер разгоняется до 97 км/ч за 4,4 секунды.

На вершине модельной линейки стоит экстремальная моди­фикация SRT Hellcat с 720-сильным компрес­сорным двигателем V8 объёмом 6,2 л, развивающим 875 Нм, и восьми­ступенчатым "автоматом". До 97 км/ч (60 миль/ч) Durango SRT Hellcat разгоняется за 3,5 секунды, его максимальная скорость - 290 км/ч. Дистанцию в 1/4 мили он проезжает за 11,5 секунды - на уровне Porsche 911 Turbo. В оснащение версии входят спортивная подвеска с адаптив­ными амортиза­торами и более мощная тормозная система с шести­поршневыми суппортами Brembo и тормозными дисками диаметром 400 мм на передней оси.

Самую мощную модификацию Dodge планирует выпускать всего шесть месяцев - с начала до середины 2021 года. Однако тираж не ограничен.

Dodge Durango третьего поколения производится с 2010 года и пользуется стабильным спросом в США. Так, в 2019 году было продано 67 599 внедорож­ников против 65 947 годом ранее. Нынешнее обнов­ление для модели стало вторым по счёту - первое проводилось в 2013 году.

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Все по теме:

Внедорожник, Авто, Dodge, Dodge Durango.

Автор:

Телеграф
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