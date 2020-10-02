BMW выпустила первый полностью электрический кроссовер (Фото)

Первый электромобиль BMW iX3 сошел с конвейера в Китае.

Наступил долгожданный момент, которого мы все ждали: 2 октября с конвейера совместного предприятия BMW-Brilliance Automotive в Китае сошел первый полностью электрический кроссовер BMW iX3 EV. Этот момент имеет особое значение, поскольку BMW пытается оставаться актуальным на рынке, который с каждым днем включает все больше и больше электромобилей, сообщает Bmwblog.

IX3 также является первым автомобилем, использующим потенциал принципа "силы выбора", которым бредил BMW, и в котором все три типа автомобилей (ICE, PHEV, BEV) построены на одной платформе.

По заявлениям представителей BMW, использование этого способа создания автомобилей должно дать баварской компании свободу изготавливать любую модель, которая им нравится, без огромных затрат и в быстром темпе, приспосабливаясь к спросу рынка.

Новый BMW iX3 будет производиться исключительно в Китае. Место выбрано не случайно. Завод BMW Brilliance Automotive в Шэньяне имеет все инструменты, необходимые для производства модели, в том числе завод по производству аккумуляторов и современные технологии управления качеством, получившие название "концепция нулевого дефекта". Это должно "обеспечить соответствие высоким мировым требованиям рынка электрической мобильности".

Напомним, премьера BMW iX3 EV состоялась летом 2019 года. Кроссовер оснащается одним электромотором мощностью 282 л.с. и 400 Нм крутящего момента, который передает всю мощность на заднюю ось. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 460 километров. Разгон с места до 100 км/ч составляет 6,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч.

Как сообщалось ранее, бывший дизайнер "АвтоВАЗа" раскритиковал внешний вид современных моделей BMW.