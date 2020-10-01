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Chery показала свое первое спортивное купе Arrizo Star (Фото)

Chery показала свое первое спортивное купе Arrizo Star (Фото)
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В рамках Пекинского автосалона компания Chery представила свою новинку - крутой спорткар Arrizo Star.

На проходящем в эти дни Пекинском автосалоне китайская бренд Chery показал свой первый спортивный автомобиль Arrizo Star, которого называют одним из самых мощных в модельном ряду бренда.

Внимательные эксперты отметили, что в базе купе лежит седан Chery Arrizo GX. Специалисты компании так хорошо поработали над ним, что черты другой модели просто невозможно разглядеть.

Например, на передней части Arrizo Star есть пара футуристических фар со светодиодной полосой и светящейся эмблемой. Еще он имеет массивные воздухозаборники и острый сплиттер.

Chery Arrizo Star 2020

Дополнением к внешнему виду концепта являются расширенные передние и задние колесные арки, а также набор матовых черных колесных дисков. Дверные ручки автомобиля также были аккуратно встроены в кузов, и вы можете заметить, что теперь он фактически двухдверный, хотя центральная стойка и заднее боковое окно остаются в том же положении, что и у обычного седана Arrizo GX.

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Завершают модификации набор тонких светодиодных задних фонарей и возвышающееся заднее крыло.

Chery Arrizo Star 2020

Chery запустила Arrizo Star как способ продемонстрировать возможности персонализации автомобилей, предлагаемые брендом, и неясно, есть ли какие-либо планы по запуску его в производство. Что касается технической части, то здесь Chery решили скрыть детали. Базовый седан оснащается двумя вариантами двигателей: на 147 и 156 л.с.

Как сообщалось ранее, в июле Chery показала снимки электрокара S61, который базируется на перспективной алюминиевой платформе LFS.

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Chery, Авто, Chery Arrizo Star.

Автор:

Телеграф
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