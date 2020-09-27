Превратили в купе: Audi представила кроссовер Q5 Sportback (Фото)

Компания Audi рассекретила купеобразный кроссовер Q5 Sportback.

Audi еще больше расширила свой постоянно развивающейся модельный ряд, представив "родного брата" для своего внедорожника Q5 - Audi Q5 Sportback 2021 года.

Обнародование более спортивного варианта случилось примерно через три месяца после того, как компания представила обновленный Q5, что сделало его третьим внедорожником Audi, получившим облик Sportback в стиле купе (после Q3 и e-tron).

Q5 Sportback, который появится в Австралии в конце 2021 года, первым выйдет на европейский рынок с 2,0-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем TDI мощностью 150 кВт и 400 Нм в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Также была добавлена мягкогибридная система для повышения эффективности.

Представленный в совершенно новом оттенке Ultra Blue, Sportback сохраняет некоторые оригинальные элементы своего предшественника, включая фары и информационно-развлекательную ОС, но добавляет множество уникальных функций как в интерьер, так и снаружи.

Во-первых, Sportback получил новую решетку радиатора в виде сот, плюс новые воздухозаборники спереди и возможность установки 21-дюймовых колес для Sportback.

В задней части были добавлены фонари OLED.

Объем багажника составляет 510 литров, который можно увеличить до 1480 литров при сложенных задних сиденьях.

Наряду с Ultra Blue, Q5 Sportback будет доступен в 11 различных вариантах окраски и с 21 различным дизайном колес, при этом Audi ожидает, что новая модель найдет отклик у более молодого покупателя.