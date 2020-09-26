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Jeep отметит 80-летие выпуском юбилейных автомобилей

Jeep отметит 80-летие выпуском юбилейных автомобилей
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В честь 80-летия компания представила лимитированную серию моделей, которые будут иметь название 80th Anniversary Edition.

Специальные модели Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Gladiator и Wrangler будут иметь обновленный внешний вид и фирменный значок "80-летие".

Праздничные автомобили отличаются от стандартных модификаций уникальными колесами цвета Granite Crystal, шильдиками с названием серии снаружи и внутри, черной обивкой сидений и напольными коврами с серой прострочкой.

Помимо этого, будет установлен в салоне 8,4-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы со встроенной навигацией и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

Jeep 80th Anniversary Edition

Но есть отличия и между юбилейными версиями. Внешние сводятся к колесам разного размера. Например, Wrangler и Gladiator довольствуются 18-дюймовыми дисками, модели Renegade, Compass и Cherokee - 19-дюймовыми, а Grand Cherokee - еще на дюйм больше.

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Также у компактных кроссоверов, в отличие от остальных моделей версии 80th Anniversary, в салоне нашлось место декоративным вставкам стального цвета Gun Metal и потолку черного колера. И, конечно, разнятся автомобили комплектациями. Если Wrangler, Gladiator и Renegade изначально оснащены скромно, то остальным положены улучшенная кожаная обивка и электропривод сидений, а Grand Cherokee - еще и комплекс систем безопасности.

Новые премиальные внедорожники увидят свет в 2021 году.

Автомобили Jeep с приставкой 80th Anniversary Edition будут доступны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, недавно Jeep представила прототип большого внедорожника Wagoneer, который станет новым флагманом марки. Кроме этого, ранее в сети был показан короткий видеотизер гибридного Wrangler с индексом 4xe.

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Авто, Jeep, Jeep 80th Anniversary Edition.

Автор:

Телеграф
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