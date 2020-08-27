Jeep Wrangler 4xe: в сети показали небольшой тизер гибридного внедорожника (Видео)

Jeep показал видеотизер гибридного Wrangler с индексом 4xe. Ожидается, что его покажут общественности в конце года.

В нынешнем январе Jeep Wrangler 4xe рассекретили на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, но тогда за кадром осталось самое главное - характеристики силовой установки.

В комментарии к свежему тизерному видео производитель сообщил, что ее рассекретят в этом декабре 2020 года.

В тизерах Wrangler 4xe "Джип" делает акцент на том, что гибрид все еще способен выбираться на настоящее бездорожье, при этом двигается он по нему бесшумно, то есть - в полностью электрическом режиме.

Как сообщалось ранее, американское тюнинг-ателье Hennessey Performance провело дрэг-рейсинг битву между Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk и Lamborghini Urus.

Также, FCA на три месяца отложило запуск серийного производства двух своих внедорожников Jeep 2021 года.