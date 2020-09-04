Jeep Grand Wagoneer: представлен соперник Cadillac Escalade (Фото)

Компания Jeep представила прототип большого внедорожника Wagoneer, который станет новым флагманом марки.

Jeep представил в Детройте Grand Wagoneer Concept, предвосхищающий появление целого семейства серийных моделей.

Jeep Grand Wagoneer отличается от нынешних серийных моделей не только более угловатыми обводами, но и рядом оригинальных деталей.

Обещаны три системы полного привода на выбор, пневмоподвеска Quadra-Lift, непревзойденные буксировочные возможности, превосходная динамика движения, а еще - гибридная силовая установка с возможностью зарядки от сети.

Jeep Grand Wagoneer at long last: Concept reveals premium, hybrid intentions: https://t.co/xngdzDLwXM pic.twitter.com/sgoW2oVON9 — Autoblog (@therealautoblog) September 3, 2020

В салоне Grand Wagoneer дисплеев больше, чем в новом Mercedes-Benz S-класса, поскольку пассажиры второго ряда также имеют в своем распоряжении три 10,1-дюймовых дисплея - по одному перед каждым пассажиром, а третий расположен на центральной консоли, расположенной между двумя капитанскими креслами.

От отделки салона кожей в Jeep отказались: вместо нее применены синтетика и замша.

Производство Grand Wagoneer и его брата, Wagoneer, начнется во втором квартале 2021 года на заводе FCA в Уоррене, штат Мичиган, в пригороде Детройта.

Как сообщалось ранее, недавно Jeep показал видеотизер гибридного Wrangler с индексом 4xe.

Также, Jeep официально представил обновленный кроссовер Compass для Европы.