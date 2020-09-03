e-Thing: Volkswagen запатентовал название для нового электровнедорожника

Немецкий автопроизводитель Volkswagen назвал свой новый электрический внедорожник e-Thing.

Отмечается, что заявка была подана в категории "транспортные средства", что указывает на грядущее пополнение в модельной линейке марки.

Ожидается, что новое название получит внедорожник на электротяге.

По мнению экспертов, имя e-Thing получит серийная версия прототипа ID.Buggy, который официально представили в прошлом году в рамках Женевского автосалона. Отметим, что дизайн модели выполнен в стиле багги из 60-х годов, а в основе прототипа лежала платформа MEB.

Volkswagen ID.Buggy получил композитный кузов, а в движение приводится 204-сильным электромотором, питание которого обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 62 кВт/ч. Привод - задний.

Запас хода модели составлял до 250 км, а с нуля до сотни багги разгоняется за 7,2 секунды. Новинка должна появится после 2025 года.

Как сообщалось ранее, бюджетник от Volkswagen попал в список бестселлеров.