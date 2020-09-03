Roewe рассказал о своем первом минивэне iMax8 (Фото)

На рынок выходит минивэн Roewe iMax8. В Поднебесной начало продаж ожидают уже этой осенью.

Марка предложит покупатели шести -, семи - и восьмиместные модификации. В длину новинка достигает 5 016 мм при колесной базе в три метра. Для Китая это средний размер.

В движение минивэн приводит двухлитровая "турбочетверка", выдающая 234 л.с. В пару к ней подобрали 8АКПП от Aisin. Из нового - изображения внутреннего пространства авто.

В интерьере ставка сделана на технологичность и современность. На центральной консоли мы видим рычаги и редкие кнопки.

При этом автопроизводитель решил повторить деревянный узор. Эффект получился интересный, совсем не похоже на подобного рода декор в премиальных авто. Внутри мы видим виртуальную приборку, большой главный сенсорный экран, а также проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Между креслами 2-го и 3-го ряда появилось отделение с приборами для кофе, чая и прочих приятных мелочей. В спинках передних кресел - специальные дисплеи, транслирующийся разного рода полезные данные: маршрут, температура и прочее.

Как сообщалось ранее, недавно был анонсирован концептуальный кроссовер Roewe Marvel-R.