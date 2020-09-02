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Rolls-Royce представил новый люксовый седан Ghost (Фото)

Rolls-Royce представил новый люксовый седан Ghost (Фото)
22:38 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com
Британская компания Rolls-Royce представила новый автомобиль класса люкс Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщает портал Car Buzz.

В автомобиле установлен 6,75-литровый двигатель V12 с мощностью в 563 лошадиные силы и крутящим моментом в 627 Нм.

Компания утверждает, что люксовый седан может разогнаться с нуля до 96 км в час всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость суперкара составляет 250 км в час.

В автомобиле также несколько полезных функций - самостоятельная парковка и круиз-контроль.

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Стоимость одного Rolls-Royce Ghost около 330 тыс. долларов. Дата начала продаж пока неизвестна.

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Rolls-Royce, Авто, Rolls Royce Ghost.

Автор:

Телеграф
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