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Мотор-шоу в Лос-Анджелесе решили перенести на весну 2021 года

Мотор-шоу в Лос-Анджелесе решили перенести на весну 2021 года
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф avtodream.org
Организаторы автосалона в Лос-Анджелесе, который должен был открыться во второй половине ноября, приняли решение перенести мероприятие. Причина такого решения - пандемия COVID-19.

Международный автосалон в Лос-Анджелесе, запланированный на ноябрь, будет отложен на шесть месяцев из-за коронавируса, что приведет к созданию календаря, заполненного крупными автосалонами в США следующей весной.

Мероприятие в Лос-Анджелесе, которое было запланировано на 20-29 ноября, теперь состоится 21-31 мая 2021 года. Инсайдеры сообщают, что официальное объявление может появиться уже на этой неделе. Президент шоу Терри Тоеннис не прокомментировала ситуацию.

Перенесенное шоу в Лос-Анджелесе пройдет между апрельским шоу в Нью-Йорке и июньским Североамериканским международным автосалоном в Детройте. Такая череда событий заставит автопроизводителей принимать трудные решения о том, на каких площадках будут представлены самые важные открытия.

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Крупнейшие автосалоны испытывали трудности до начала COVID-19, поскольку автопроизводители стремились сократить расходы, одновременно увеличивая время, которое их продукция находится в центре внимания СМИ. Некоторые автопроизводители выбрали отдельные мероприятия и онлайн-презентации автомобилей.

Социальное дистанцирование и другие требования общественного здравоохранения, вызванные вспышкой COVID-19, отметили многие крупные публичные мероприятия в США, включая автосалоны.

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Все по теме:

Лос-Анджелес, Авто, Автосалон, Пандемия.

Автор:

Телеграф
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