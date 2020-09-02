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Skoda Enyaq iV: компания представила новый электрический кроссовер (Фото)

Skoda Enyaq iV: компания представила новый электрический кроссовер (Фото)
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
На старте продаж Skoda Enyaq iV будет предложена в особом исполнении Founders Edition со светящейся решеткой радиатора, более агрессивным обвесом, дорогой отделкой салона и колесами диаметром 21 дюйм.

Новый Skoda Enyaq iV является ближайшим родственником электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Обе модели построены на модульной платформе MEB, которая предназначена предназначенной исключительно для электрокаров.

Длина новинки составляет 4 649 мм, ширина - 1 879 мм, высота - 1 616 мм, колесная база равна 2 765 мм. В Skoda заявляют, что салон Enyaq iV примерно такой же просторный, как в Kodiaq.

На европейском рынке Enyaq iV будет представлен в пяти модификациях: 148, 179, 204, 265 и 306 л.с., из которых первые три имеют задний привод с одним электродвигателем, а более мощные получили по электромотору на каждую ось. На вершине гаммы - "заряженный" Enyaq RS iV, которая сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 6,2 секунды, а максимальная скорость будет достигать 180 км/ч.

Skoda Enyaq iV

В зависимости от версии кроссовер будет оснащаться батареей емкостью 55, 62 или 82 кВт·ч. На одном заряде Enyaq iV сможет проезжать от 340 до 510 км (по циклу WLTP).

Дизайн новинки в целом не стал неожиданностью. Внешность Enyaq iV напоминает уже имеющиеся в модельном ряду производителя кроссоверы Kodiaq и Karoq.

Салон новинки выполнен в стиле минимализма. По центру передней панели находится большой сенсорный дисплей медиасистемы диагональю 10 или 13 дюймов (в зависимости от комплектации). Последняя, к слову, имеет поддержку Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink, а также голосового ассистента Laura и встроенную SIM-карту.

Skoda Enyaq iV

Панель приборов цифровая, а дополняет ее проекционный дисплей, оснащенный комплексом дополненной реальности. На выбор будут доступны несколько вариантов отделки, включая обивку кресел кожей, а также шерстью или материалом, полученным из переработанных пластиковых бутылок.

Роскошный кроссовер на базе Toyota Crown уже в продаже

Enyaq iV предлагает целый комплекс электронных помощников. Например, предусмотрено удаленное управление электромобилем со смартфона, которое позволяет дистанционно его припарковать (как параллельно, так и перпендикулярно).

Также имеется специальный ассистент, помогающий быстро объехать внезапно возникшее перед машиной препятствие, ассистент поворота налево через встречный поток (сам затормозит при наличии приближающейся машины) и ассистент предупреждения об опасности открывания двери, если сенсоры фиксируют приближение сзади машины, велосипедиста или мотоциклиста. Кроме того, предусмотрен квазиавтопилот Travel Assist.

Skoda Enyaq iV

Серийная сборка Skoda Enyaq iV начнется ближе к концу 2020 года. На заводе в Млада-Болеславе с конвейера ежедневно будут сходить от 250 до 350 электрических кроссоверов. Европейские дилеры уже принимают заявки, хотя цены пока не озвучены.

Тираж партии ограничен 1895 экземплярами - в честь года основания компании.

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Skoda, Авто, Skoda Enyaq iV.

Автор:

Телеграф
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