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Роскошный кроссовер на базе Toyota Crown уже в продаже

Роскошный кроссовер на базе Toyota Crown уже в продаже
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
В Китае начались продажи рестайлинговой версии премиального кроссовера Hongqi HS7, созданного на базе седана Toyota Crown предыдущего поколения.

Китайская автомобильная компания Hongqi объявила о старте продаж на местном рынке обновленного премиального внедорожника HS7, спроеткированного на платформе предыдущей генерации седана Toyota Crown.

Автомобиль доступен для китайских покупателей в семи комплектациях.

Напомним, внедорожник Hongqi HS7 вышел в продажу в 2019 году. До этого автомобиль поставлялся в государственные службы.

С рестайлингом внедорожник HS7 обзавелся современным 2-литровым турбомотором на 252 лошадиные силы, работающим в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод – полный.

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Кроме того, для покупателей этой модели теперь доступна 7-местное исполнение. В линейку двигателей Hongqi HS7 также по-прежнему входит 3-литровый турбомотор V6 на 338 лошадиных сил.

В арсенале внедорожника значатся: система автоматического предотвращения стоклновений, адаптивный «круиз», система полуавтономного управления, работающая в пределах полосы движения, и многое другое.

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Все по теме:

Автомобиль, Внедорожник, Авто, Toyota Crown, Hongqi HS7.

Автор:

Телеграф
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