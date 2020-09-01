Роскошный кроссовер на базе Toyota Crown уже в продаже

Китайская автомобильная компания Hongqi объявила о старте продаж на местном рынке обновленного премиального внедорожника HS7, спроеткированного на платформе предыдущей генерации седана Toyota Crown.
Автомобиль доступен для китайских покупателей в семи комплектациях.
Напомним, внедорожник Hongqi HS7 вышел в продажу в 2019 году. До этого автомобиль поставлялся в государственные службы.
С рестайлингом внедорожник HS7 обзавелся современным 2-литровым турбомотором на 252 лошадиные силы, работающим в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод – полный.
Кроме того, для покупателей этой модели теперь доступна 7-местное исполнение. В линейку двигателей Hongqi HS7 также по-прежнему входит 3-литровый турбомотор V6 на 338 лошадиных сил.
В арсенале внедорожника значатся: система автоматического предотвращения стоклновений, адаптивный «круиз», система полуавтономного управления, работающая в пределах полосы движения, и многое другое.