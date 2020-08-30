Легендарный 16-летний Dodge Viper SRT-10 Mamba показали в сети (Фото)

На продажу выставлен 16-летний Dodge Viper с 990-сильным двигателем.

Портал Garage Kept Motors разместил объявление продаже 990-сильного родстера Dodge Viper SRT-10, который был выпущен в 2004 году. Стоимость выставленного на продажу Dodge Viper SRT-10 составляет 61,5 тыс. долларов.

Автомобиль был собран в 2004 году, он относится к лимитированной версии Mamba. Также родстер был позже доработан в профильном тюнинг-ателье A&C Performance.

В оснащении Dodge Viper SRT-10 находится 8,3-литровый мотор V10, который в заводском исполнении выдавал 500 л.с. и 712 Нм крутящего момента. Но мощность двигателя была увеличена тюнерами из A&C Performance.

Замеры производительности только на ведущих колёсах показали 770 л.с. и 942 Нм крутящего момента. В паре с силовым агрегатом трудится 6-скоростная "механика".

Отметим, что специальная серия Dodge Viper SRT-10 Mamba была выпущена тиражом в 200 экземпляров. Выставленный на продажу образец имеет 124-й порядковый номер из 200.

Автомобиль отличается контрастным оформлением салона, аудиосистемой с семью динамиками, включая сабвуфер, и 18- и 19-дюймовыми дисками спереди и сзади соответственно. Пробег родстера не превышает 35 тыс. км.

Как сообщалось ранее, Dodge решил "похоронить" кроссоверы Journey и Grand Caravan.