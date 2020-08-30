В стадии разработки: Новый Kia Sportage сумели заснять (Видео)

Но камуфляжа пока очень много, а подробностей о следующем поколении кроссовера очень мало.

В самый разгар коронавирусного карантина мы сообщали, что работы по новому поколению Kia Sportage затянулись, дебют отложен на год. И вовсе не по причине всемирной эпидемии. Поговаривают, в руководстве корейской марки возникли серьезные трения по поводу дизайна популярного кроссовера – шеф-стилисту пришлось даже покинуть компанию.

И теперь у нас есть косвенное подтверждение этой информации. Где-то в Корее на ночной парковке застукали прототип нового Sportage. Машина обернута в столь плотный камуфляж, что составить представление о дизайне не представляется возможным.

Но даже маскировка не в силах скрыть временную оптику, недоделанные бамперы – не исключено, инженеры начали испытания технической начинки, в то время как стилисты согласуют с боссами детали экстерьера.

Заглянули шпионы и в салон: передняя панель полностью закрыта «попоной», видны только потолок и дверные карты, которые явно сделаны по обходным технологиям – на скорую руку. Так что пока из интересных деталей отметим крупный радар в каркасе переднего бампера и боковые зеркала, закрепленные на дверях, а не в основаниях передних стоек.

Дебют нового Sportage, вероятно, состоится не раньше 2021 года, но подробности о модели мы узнаем куда раньше. Ведь на подходе очередная генерация Hyundai Tucson, с которым кроссовер Kia наверняка разделит инженерные и электронные решения.