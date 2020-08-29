Выпуск нового BMW X1 обещают в 2022 году

Следующий BMW X1 поступит в продажу в 2022 году вместе с полностью электрическим вариантом модели.

В 2022 году в продажу поступит совершенно новый BMW X1. Помимо бензиновых и дизельных моторов модель получит и полностью электрическую версию BMW iX1.

Рендеры новинки опубликовал портал AutoExpress. Согласно опубликованным изображениям, новинка станет выглядеть внушительнее актуального поколения.

Ожидается, что в длину BMW X1 2022 года станет чуть короче, получит более прямую дверь багажного отделения и уменьшенные свесы. Интерьер кроссовер получит от актуальной BMW 1-Series и будет "обычным". Ожидается, что автомобиль будет построен на обновлённой архитектуре UKL2.

Вместе с "тележкой" кроссовер получит базовый полуторалитровый бензиновый турбомотор на 138 л.с., который будет работать в паре с передним приводом.

Дизельные моторы предложат для полноприводных версий, а "вишенкой на торте" станет полностью электрическая версия автомобиля, который обзаведётся 282-сильным электромотором и батареей с запасом хода не больше 400 километров.

Как сообщалось ранее, бренд BMW намерен заменить руль двумя джойстиками.