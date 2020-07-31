Бренд BMW намерен заменить руль двумя джойстиками

Сообщается, что в патентном ведомстве зарегистрирована заявка на сложную конструкцию, которая представляет собой пару джойстиков.

На сегодняшний день авторынок пополняет транспортные средства, которые оснащены автономной системой управления, но в тоже время они иногда нуждаются в помощи человека.

По этой причине специалисты компании BMW решили разработать решение, которое не нарушит пространства в салоне.

У данного бренда появился сложный механизм управления машиной, который состоит из двух джойстиков. И именно BMW i4 вполне может обзавестись таким механизмом.

Отметим, что компания BMW не единственная, кто создает подобное решение. К примеру, компания Ferrari также имеет подобный патент. Отличие лишь в том, что в данном случае джойстик вмонтирован в сиденье.

Напомним, итальянская компания Maserati выпустит "заряженные" седаны Ghibli и Quattroporte. Новая линейка дебютирует через пару недель.