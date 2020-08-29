На продажу выставлен Ford Mustang из фильма "Я - легенда" с Уиллом Смитом

В рамках одного из американских аукционов с молотка уйдет автомобиль Ford Mustang Shelby GT500, участвовавший в съемках голливудского фильма "Я легенда" с актером Уиллом Смитом в главной роли.

На съемках "Я - легенда" был задействован Ford Mustang Shelby GT500, который теперь хотят продать на аукционе за 85 тысяч долларов. Модель 2007 года продают на сайте eBay.

В объявлении указано, что пробег автомобиля равен 10 630 км. Авто имеет мотор V8 объемом 5,4 литра с 507 л. с. Машина оснащена шестиступенчатой механической коробкой передач.

По предварительной информации, это единственный Ford Mustang из шести, уцелевший в ходе съемок фильма. Остальные были разбиты в экшн-сценах.

Как сообщалось ранее, раритетный 71-летний кабриолет Delahaye 175, принадлежавший в начале 1980-х рок-певцу и композитору Элтону Джону, продадут на аукционе Bring & Trailer.