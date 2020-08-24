Раритетный кабриолет Delahaye 175 Элтона Джона уйдет с молотка (Фото)

Раритетный 71-летний кабриолет Delahaye 175, принадлежавший в начале 1980-х рок-певцу и композитору Элтону Джону, продадут на аукционе Bring & Trailer.

Двухдверный кабриолет, выпущенный более 70 лет назад, в настоящее время принадлежит музею Петерсена, но около 40 лет назад на нем передвигался Элтон Джон.

Речь идет о двухдверном автомобиле Delahaye 175, который был выпущен в 1949 году.

Изначально этот кабриолет был построен по заказу махараджи Майсура из Индии, а уже в 1980 году купе в Европе было приобретено певцом.

Во владении Элтона Джона машина была не менее 3-х лет. После того, как знаменитый музыкант продал Delahaye, купе было переоборудовано, перекрашено. После капремонта транспортное средство проехало менее 3 тысяч км.

Экземпляр Delahaye 175 представляет ценность для коллекционеров. Текущая ставка на этот лот на открывшемся аукционе 230 000 долларов.

Как сообщалось ранее, в сети обнаружили купе Chrysler Ghia 1953 года выпуска, которое выставлено на аукционе компанией Gooding & Company.