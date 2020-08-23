Официально представлен компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser (Фото)

Японская компания Toyota официально презентовала новый кроссовер Urban Cruiser.

Компания готовит самый маленький кроссовер по имени Toyota Urban Cruiser.

Японская компания уже использовала такое название: "первый" Urban Cruiser выпускался с 2008 по 2014 год и представлял собой разновидность паркетников Toyota Ist и Scion xD. Но, в этом случае, Urban Cruiser станет перелицованной версией кросса Suzuki Vitara Brezza.

Пока производитель показал не так много, но необходимые элементы показали на фото.

Под капотом окажется знакомый 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механической КПП и 4-ступенчатой автоматической коробкой.

Urban Cruiser может иметь климат-контроль, медиасистему с семидюймовым экраном, круиз-контроль и датчик дождя.

Одним из главным преимуществ новинки станет ее цена. Стоить он будет дешевле, чем Hyundai Creta - ориентировочно стоимость окажется на уровне 10 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, недавно компания Toyota отметила 40-летие модели Camry выпуском спецверсии Black Editions, которая отличается темным дизайном и будет доступна только в Японии.

Также, Toyota начала тестировать купе GT 86. Кроме этого, рестайлинговый Toyota Fortuner выходит на мировой рынок.