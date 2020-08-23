Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Делаем все, чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму (Видео)
Зеленский: Делаем все, чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму (Видео)
СМИ: Лидер "Батькивщины" Тимошенко заболела COVID-19
СМИ: Лидер "Батькивщины" Тимошенко заболела COVID-19
Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
С Днем флага Украины! Поздравления, стихи, проза, открытки
С Днем флага Украины! Поздравления, стихи, проза, открытки

Официально представлен компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser (Фото)

Официально представлен компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser (Фото)
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Японская компания Toyota официально презентовала новый кроссовер Urban Cruiser.

Компания готовит самый маленький кроссовер по имени Toyota Urban Cruiser.

Японская компания уже использовала такое название: "первый" Urban Cruiser выпускался с 2008 по 2014 год и представлял собой разновидность паркетников Toyota Ist и Scion xD. Но, в этом случае, Urban Cruiser станет перелицованной версией кросса Suzuki Vitara Brezza.

Пока производитель показал не так много, но необходимые элементы показали на фото.

Toyota Urban Cruiser

Rolls-Royce представил коллекционный Dawn Silver Bullet (Фото)

Под капотом окажется знакомый 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механической КПП и 4-ступенчатой автоматической коробкой.

Toyota Urban Cruiser

Skoda продемонстрировала матричные фары Enyaq iV (Фото)

Urban Cruiser может иметь климат-контроль, медиасистему с семидюймовым экраном, круиз-контроль и датчик дождя.

Toyota Urban Cruiser

Одним из главным преимуществ новинки станет ее цена. Стоить он будет дешевле, чем Hyundai Creta - ориентировочно стоимость окажется на уровне 10 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, недавно компания Toyota отметила 40-летие модели Camry выпуском спецверсии Black Editions, которая отличается темным дизайном и будет доступна только в Японии.

Также, Toyota начала тестировать купе GT 86. Кроме этого, рестайлинговый Toyota Fortuner выходит на мировой рынок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Toyota, Авто, Toyota Urban Cruiser.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 "Ох же и самка огненная": Надя Дорофеева сверкнула грудью в купальнике (Фото)
03 Деоккупация Крыма: Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе
04 Слова Уайта после поражения от Поветкина
05 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара vs грозы: прогноз погоды на День флага
Жара vs грозы: прогноз погоды на День флага
Минздрав озвучил список антирекордсменов по COVID-19
Минздрав озвучил список антирекордсменов по COVID-19
Сегодня - День Государственного флага Украины
Сегодня - День Государственного флага Украины
&quot;Верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам&quot;: Антин Мухарский отреагировал на слова своей экс-жены
"Верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам": Антин Мухарский отреагировал на слова своей экс-жены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь