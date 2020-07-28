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Рестайлинговый Toyota Fortuner выходит на мировой рынок

Рестайлинговый Toyota Fortuner выходит на мировой рынок
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Toyota Fortuner на дорогах Индии, неделю назад его презентовали в Индонезии и специалисты ожидают, что зимой 2020 года внедорожник появится в странах восточной Европы.

Премьеру рестайлинга провели еще в первый месяц текущего лета. Товарная кампания стартовала в Таиланде, а сегодня поступила информация о планах дебютировать в других рынках.

Обновленный Toyota Fortuner легко отличить от предшественника: имеем классический набор из переработанной решетки радиатора, бамперов, светодиодной головной оптики и задних фонарей со светодиодной плашкой.

Выглядит контурная подсветка очень приятно, выделяя автомобиль из дорожного потока в ночное время суток. Хотя шарму японцев еще далеко до дизайнерских изысков Audi. Пожалуй немцы в таких моментах ушли далеко вперед.

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Моторную гамму Toyota Fortuner бренд сделал довольно технологичной. Поэтому арсенал японца пополнен дизельным 1GD-FTV рабочим объемом 2,8 литра с отдачей 204 л/с. По сравнению с дореформенной модификацией отдача дизельной установки выросла на 27 сил. В качестве трансмиссии доступна 6АКПП. Система полного привода осталась на месте, но неизвестно число модификаций. Сейчас у бренда на вооружении три такие системы.

Оснащение Toyota Fortuner включает: трехзонный климат-контроль, продвинутую мультимедиа, круговой обзор и панорамную крышу с электроприводным люком. Ценник базового Toyota Fortuner стартует с отметки в 40 500 долларов. Причем за такую цену модель собирает огромное число заявок.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Toyota Fortuner.

Автор:

Телеграф
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