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Компания BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

Компания BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Немецкий автопроизводитель BMW представил новое лимитированное исполнение Dark Shadow Edition для кроссовера X7.

Компания BMW представила спецверсию кроссовера X7 — Dark Shadow Edition. Новая версия получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.

Главной особенность внешнего вида спецверсии кроссовера BMW X7 стал:

  • хромированный декор,

  • эксклюзивный оттенок кузова "темно-серый металлик". 

Сообщается, что над оформлением такого кроссовера работали специалисты с подразделения BMW Individual.
Спецверсия кроссовера BMW X7

Судя по фото заметно, что в салоне присудствует отделка кожей Merino черного и синего цвета с контрастной прострочкой, обивка потолка алькантарой, а также декоративные планки черного цвета с алюминиевыми вставками.

Новинка получит:

  • лазерные фары,

  • акустику Bowers and Wilkins,

  • тормоза M Sport,

  • эффектную панорамную крышу Sky Lounge со оригинальной подсветкой.

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Более того, "темные" кроссоверы будут оснащены адаптивной подвеской Executive Drive Pro со стабилизаторами электромеханического типа и конечно же отдельной мультимедийной системой для пассажиров второго ряда.

Старт производства кроссоверов Dark Shadow Edition запланирован на август.

Напомним, двигатель Skyactiv-D может появиться в седане Mazda6, хотя подтверждать факт установки разработчики пока не спешат.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, BMW X7.

Автор:

Телеграф
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