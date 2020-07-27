Компания BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

Компания BMW представила спецверсию кроссовера X7 — Dark Shadow Edition. Новая версия получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
Главной особенность внешнего вида спецверсии кроссовера BMW X7 стал:
хромированный декор,
эксклюзивный оттенок кузова "темно-серый металлик".
Судя по фото заметно, что в салоне присудствует отделка кожей Merino черного и синего цвета с контрастной прострочкой, обивка потолка алькантарой, а также декоративные планки черного цвета с алюминиевыми вставками.
Новинка получит:
лазерные фары,
акустику Bowers and Wilkins,
тормоза M Sport,
эффектную панорамную крышу Sky Lounge со оригинальной подсветкой.
Более того, "темные" кроссоверы будут оснащены адаптивной подвеской Executive Drive Pro со стабилизаторами электромеханического типа и конечно же отдельной мультимедийной системой для пассажиров второго ряда.
Старт производства кроссоверов Dark Shadow Edition запланирован на август.
Напомним, двигатель Skyactiv-D может появиться в седане Mazda6, хотя подтверждать факт установки разработчики пока не спешат.