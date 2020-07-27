Компания BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

Немецкий автопроизводитель BMW представил новое лимитированное исполнение Dark Shadow Edition для кроссовера X7.

Компания BMW представила спецверсию кроссовера X7 — Dark Shadow Edition. Новая версия получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.

Главной особенность внешнего вида спецверсии кроссовера BMW X7 стал:

хромированный декор,

эксклюзивный оттенок кузова "темно-серый металлик".

Сообщается, что над оформлением такого кроссовера работали специалисты с подразделения BMW Individual.

Судя по фото заметно, что в салоне присудствует отделка кожей Merino черного и синего цвета с контрастной прострочкой, обивка потолка алькантарой, а также декоративные планки черного цвета с алюминиевыми вставками.

Новинка получит:

лазерные фары,

акустику Bowers and Wilkins,

тормоза M Sport,

эффектную панорамную крышу Sky Lounge со оригинальной подсветкой.

Более того, "темные" кроссоверы будут оснащены адаптивной подвеской Executive Drive Pro со стабилизаторами электромеханического типа и конечно же отдельной мультимедийной системой для пассажиров второго ряда.

Старт производства кроссоверов Dark Shadow Edition запланирован на август.

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