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Seres наконец-то показал свой паркетник SF5: чем интересна эта модель

Seres наконец-то показал свой паркетник SF5: чем интересна эта модель
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Амбиции нового проекта буквально зашкаливают. В 2018 году стартап презентовал концепт, а сегодня показали серийный образец.

Компания Seres больше известна под именем SF Motors. Товарная версия паркетника SF5. Новинку первой протестируют покупатели из Поднебесной, а лишь позднее ее привезут в Китай.

Внешний вид модели перестал быть тайной еще в прошлом месяце. Тогда стартап представил только топовый вариант модели. Сейчас стал известен перечень комплектаций и цены.

Перед нами показался подзаряжаемый гибрид. Концерн выставляли в сегмент электрокаров. Выставочному образцу достались два асинхронных электромотора. Бортовой генератор получил мощность в 90 кВт в паре со 150- сильной турбированной установкой. Суммарная отдача лишь двух электродвигателей составляет 693 силы. Первая сотня разменивается уже через 4,8 секунды со старта.

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У Seres SF5 присутствует оригинальная линия остекления и парятся крыша. Список оснащения включил виртуальный приборный щиток с проекцией на стекло, дисплей мультимедиа на 17 дюймов, светодиодную оптику, автопилот 2 уровня.

Система может обновляться по воздуху, что станет явным преимуществом модели на глобальном рынке. Бренд Seres намерен вывести на глобальный рынок три модификации SF5. Ценник варьируется в интервале 35 600 -48 000 долларов.

Базовым вариантом окажется моноприводный автомобиль с отдачей силовой установки в 347 сил. Конечно речи о крупномасштабном производстве не идет, ведь проекту необходимы свои производственные мощности, которых у Seres попросту нет.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Seres, SF Motors, Seres SF5.

Автор:

Телеграф
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