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Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора

Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Двигатель Skyactiv-D может появиться в седане Mazda6, хотя подтверждать факт установки разработчики пока не спешат.

Не так давно дизельная версия кроссовера Mazda CX-5 добралась до США, однако просуществовала она там недолго. После этого несколько раз появлялась информация, что мотор Skyactiv-D появится на автомобиле Mazda 6.

Напомним, что такой мотор обладает рабочим объемом в 2,2 литра и мощностью в 168 л.с. при 390 Нм крутящего момента.

Однако официальные представители Mazda не могут дать точного ответа даже о самом факте появления такого мотора на модели Mazda 6, не говоря уже о сроках.

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К решению отказаться от дизельной версии в бизнес-седане могут подтолкнуть данные о подобной модификации в кроссовере CX-5 - такой автомобиль получился совсем немного более эффективным и при этом значительно более медленным, чем его бензиновые версии. Скорее всего, сейчас вопрос стоит в исследованиях относительно экономии топлива в дизельной версии - если удастся сделать прорыв в этой области, то решение может быть положительным.

На данный момент Mazda 6 продается в США с четырехцилиндровым двигателем, который не вызывает нареканий у его владельцев. Поэтому если дизельная версия и появится, далеко не факт, что спрос на нее будет высоким.

Как сообщалось ранее, японская компания Mazda подвела итоги продаж своих автомобилей за июнь 2020 года. Как оказалось, обновленный купе-кросс Mazda CX-4 стал самой популярной моделью марки.

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Mazda, Авто, Mazda 6.

Автор:

Телеграф
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