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Кросс-купе Mazda CX-4 выбился в лидеры марки

Кросс-купе Mazda CX-4 выбился в лидеры марки
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф
Японская компания Mazda подвела итоги продаж своих автомобилей за июнь 2020 года. Как оказалось, обновленный купе-кросс Mazda CX-4 стал самой популярной моделью марки.

Производитель из Японии Mazda, еще в конце минувшего года презентовавший обновленный купе-кросс CX-4. В прошлом месяце Mazda CX-4 разошлась тиражом в 7 тысяч таких вседорожных моделей. Этот показатель помог новому кроссоверу выбиться в лидера марки в КНР.

Такие успешные продажи можно объяснить обновлениями, которые произошли в автомобиле в конце прошлого года.

Напомним, что обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 унаследовал современный стиль компании, в котором выполнены все последние модели.

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Реформенный CX-4 отличается от своего предшественника другими бамперами, переработанной головной оптикой, массивной решеткой радиатора, выступающей вперед, а также светодиодными фонарями с новым рисунком. В интерьере кросс-купе появилась современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем и доработанный блок управления "климатом".

Новая Mazda CX-4 обладает богатым набором ассистента водителя и системами активной и пассивной безопасности.

Mazda CX-4 на данный момент реализуется исключительно в Китае. Стоимость базовой версии в Китае составляет 148 тысяч юаней, что при переводе на украинские деньги составляет около 578 тысяч грн.

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Mazda, Авто, Mazda CX-4.

Автор:

Телеграф
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