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В честь 40-летия Toyota Camry получила спецверсию Black Editions

В честь 40-летия Toyota Camry получила спецверсию Black Editions
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф avtodream.org
Компания Toyota отметила 40-летие модели Camry выпуском спецверсии Black Editions, которая отличается темным дизайном и будет доступна только в Японии.

В автомобильном мире широко распространена практика, когда автопроизводители, придавая своим автомобилям "черный вид", продают их за дополнительную плату как "Black Edition".

И последним производителем, выпустившим свою модель Black Edition, стала компания Toyota. Чтобы отпраздновать 40-ю годовщину рождения оригинальной Celica Camry в Японии, японцы запустили на свой внутренний рынок Camry Black Edition.

Toyota Camry Black Edition отличается более темным экстерьером, который сочетается со спортивными элементами и более высококлассным интерьером. Новинка доступна в трех цветах кузова: Precious Black Pearl, Platinum White Pearl Mica и Emotional Red II. Белый и красный варианты отделки кузова могут комбинироваться с контрастной отделкой крыши Attitude Black Mica.

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Основанная на топовой комплектации WS, Camry Black Edition также оснащена комплектом черных 18-дюймовых алюминиевых колесных дисков, а также тонированными декоративными элементами, украшающими решетку радиатора, фары и задние фонари.

Toyota Camry Black Edition стандартно получает красный или черный кожаный салон, подогрев и регулировки передних кресел, улучшенные системы помощи водителю, характерные для всей линейки Camry, включая функцию мониторинга слепых зон, автоматического торможения при обнаружении заднего перекрестного движения и система стояночного тормоза.

За производительность Camry Black Edition отвечает тот же 2,5-литровый гибридный двигатель THS II мощностью 178 л.с.

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Toyota, Авто, Toyota Camry, Toyota Camry Black Editions.

Автор:

Телеграф
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